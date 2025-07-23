Швеція висловила занепокоєння через обмеження незалежності НАБУ і САП в Україні

Міністерство закордонних справ Швеції відреагувало на обмеження незалежності антикорупційних органів – Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) – в Україні.

Про це зовнішньополітичне відомство країни написало у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У МЗС Швеції заявили, що закон, який вчора прийняли в Україні, "викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інститутів України".

"За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, і надзвичайно важливо не збиватися з обраного курсу", – наголосили у МЗС країни.

Однак у Швеції запевнили: країна залишається надійним партнером України в проведенні реформ.

Глава МЗС Нідерландів заявив, що незалежність антикорупційних органів – це ключова умова руху України в ЄС.

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

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