В ОЕСР попередили Банкову про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через НАБУ

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови, а також пояснили, що має робити Київ для виходу з кризи.

Про це йдеться у листі на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, який є у розпорядженні "Європейської правди".

У листі, який датований 22 липня, Джулія Фромгольц – керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР – висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються НАБУ та САП: прийняття законопроєкту № 12414.

Вона заявила, що цей закон (який набув невдовзі після того, як Київ отримав цей лист, адже ввечері 22 липня президент Володимир Зеленський підписав його), значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України. Представниця організації також спрогнозувала, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

Фромгольц заявила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР. Відтак вона закликала Україну та президента ветувати цей законопроєкт.

"У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю", – йдеться у документі.

Також Фромгольц попередила про наслідки для України, якщо Київ не вчинить дії для виправлення проблеми.

"Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону) залишиться невирішеним – це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову", – підсумувала вона.

Скриншот із листа

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Зазначимо, ще до голосування у Верховній Раді в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Там заявили, що ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

Схвалення документа у сесійній залі викликало занепокоєння комісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.

Новопризначений віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка запевнив Кос, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов’язань.

Президент Володимир Зеленський після того, як підписав закон №12414, заявив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів.