Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп відреагував на обмеження Україною незалежності антикорупційних інституцій, вказуючи на загрозу для руху України до ЄС.

Реакцією міністр поділився у соцмережі Х в середу, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що антикорупційні інституції України мають вирішальне значення для її реформ.

"Обмеження їхньої діяльності буде серйозним кроком назад. Забезпечення незалежності цих інституцій і подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими умовами для процесу інтеграції України до ЄС", – наголосив очільник МЗС Нідерландів.

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

Зазначимо, ще до голосування у Верховній Раді в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Там заявили, що ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості.

Схвалення документа у сесійній залі викликало занепокоєння комісарки з питань розширення ЄС Марти Кос.

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