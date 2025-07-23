Швеция выразила обеспокоенность из-за ограничения независимости НАБУ и САП в Украине
Министерство иностранных дел Швеции отреагировало на ограничение независимости антикоррупционных органов в Украине – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом внешнеполитическое ведомство страны написало в соцсети Х, передает "Европейская правда".
В МИД Швеции заявили, что закон, который вчера приняли в Украине, "вызывает серьезную обеспокоенность по поводу независимости антикоррупционных институтов Украины".
"За последнее десятилетие Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, и чрезвычайно важно не сбиваться с выбранного курса", – отметили в МИД страны.
Однако в Швеции заверили: страна остается надежным партнером Украины в проведении реформ.
Глава МИД Нидерландов заявил, что независимость антикоррупционных органов – это ключевое условие движения Украины в ЕС.
В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредили Киев, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.
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