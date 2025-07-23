В Україні загинув 21-річний доброволець з Італії українського походження

В Україні під час проходження вишколу загинув 21-річний італієць українського походження з Венето, який приїхав добровольцем захищати Україну.

Про це повідомляє італійське ANSA з посиланням на локальні видання, пише "Європейська правда".

21-річний Артем Наліато потрапив в італійську родину у 12-річному віці, коли його всиновила подружня пара з Трібано. Подальші роки він жив з новою сім’єю, але нещодавно, спостерігаючи за подіями в Україні і пам’ятаючи про своє походження, зумів знайти свого брата і вирішив повертатись і приєднуватись до сил оборони.

Він вже провів в Україні деякий час, після чого ненадовго повертався додому в Італію і знову поїхав на службу. Як повідомляють, Артем загинув минулого понеділка внаслідок удару по полігону.

Про його загибель написав у своєму Facebook мер міста Массімо Каваццана, висловивши співчуття родині.

"З великим сумом прощаємося з Артемом Наліато, який обрав боротися за свободу своєї Батьківщини, з якою він відчував глибокий зв’язок", – написав він.

Раніше у липні повідомляли про загибель добровольця з Угорщини та поранення двох добровольців з Румунії.

У червні зник безвісти литовець, який воював за Україну.