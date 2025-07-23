В Украине погиб 21-летний доброволец из Италии украинского происходжения

В Украине во время прохождения обучения погиб 21-летний итальянец украинского происхождения из Венето, который приехал добровольцем защищать Украину.

Об этом сообщает итальянское ANSA со ссылкой на местные издания, пишет "Европейская правда".

21-летний Артем Налиато попал в итальянскую семью в 12-летнем возрасте, когда его усыновила супружеская пара из Трибано. Дальнейшие годы он жил с новой семьей, но недавно, наблюдая за событиями в Украине и помня о своем происхождении, сумел найти своего брата и решил вернуться и присоединиться к силам обороны.

Он уже провел в Украине некоторое время, после чего ненадолго вернулся домой в Италию и снова уехал на службу. Как сообщается, Артем погиб в минувший понедельник в результате удара по полигону.

О его гибели написал в своем Facebook мэр города Массимо Каваццана, выразив соболезнования семье.

"С большим прискорбием прощаемся с Артемом Налиато, который выбрал бороться за свободу своей Родины, с которой он чувствовал глубокую связь", – написал он.

Ранее в июле сообщали о гибели добровольца из Венгрии и ранении двух добровольцев из Румынии.

В июне пропал без вести литовец, который воевал за Украину.