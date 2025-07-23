В Угорщині висунули звинувачення чоловіку, який воює в ЗСУ

Прокуратура угорського медьє (області) Чонград висунула звинувачення місцевому жителю, який бере участь у російсько-українській війні у складі Збройних Сил України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Згідно з обвинувальним актом, навесні 2024 року чоловік вирішив добровільно вступити до лав Збройних Сил України, щоб брати участь у боях проти російських військ.

У квітні він виїхав до України, де після кількох днів підготовки був зарахований до складу батальйону, який брав участь у збройних зіткненнях, а також виконував розвідувальні та бойові завдання.

Прокуратура Чонграда звинувачує підсудного, який перебуває в розшуку, у "незаконному вербуванні шляхом вступу до складу збройної організації, що не входить до складу збройних сил союзника, з метою участі в збройних зіткненнях".

Вона просить суд розглянути справу щодо чоловіка та винести вирок за його відсутності, оскільки місцеперебування угорця наразі невідоме.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що під час розв’язаної РФ війни проти України загинув 21-річний громадянин Угорщини Бенджамін Ашер, який воював на боці ЗСУ як доброволець.

В останні тижні між Україною та Угорщиною розгорівся скандал через нібито смерть угорського громадянина через дії ТЦК на Закарпатті.