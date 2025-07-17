МЗС обурене санкціями Угорщини проти українських військових посадовців

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розкритикував рішення Угорщини накласти санкції на трьох українських посадовців через нібито смерть угорця від дій ТЦК на Закарпатті.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав на Х.

За словами глави МЗС України, рішення Угорщини заборонити в'їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям "є необґрунтованим та абсурдним",

"Ми відкидаємо маніпуляції Угорщини та не потерпимо такої неповаги до наших військових. Україна залишає за собою право вжити належних заходів у відповідь", – додав Сибіга.

У четвер стало відомо, що Угорщина заборонила вʼїзд начальнику управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковнику Віталію Ткаченку), командувачу військ Оперативного командування "Захід" (бригадному генералу Володимиру Шведюку) та директору Департаменту мобілізації Міністерства оборони України (полковнику Роману Юзвенку).

Такий крок Будапешт повʼязав зі смертю свого громадянина на Закарпатті нібито через дії працівників ТЦК.

Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.