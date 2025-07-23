В Венгрии предъявили обвинения мужчине, который воюет в ВСУ
Прокуратура венгерского медье (области) Чонград выдвинула обвинения местному жителю, который участвует в российско-украинской войне в составе Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.
Согласно обвинительному акту, весной 2024 года мужчина решил добровольно вступить в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы участвовать в боях против российских войск.
В апреле он выехал в Украину, где после нескольких дней подготовки был зачислен в состав батальона, который участвовал в вооруженных столкновениях, а также выполнял разведывательные и боевые задачи.
Прокуратура Чонграда обвиняет подсудимого, который находится в розыске, в "незаконной вербовке путем вступления в состав вооруженной организации, не входящей в состав вооруженных сил союзника, с целью участия в вооруженных столкновениях".
Она просит суд рассмотреть дело в отношении мужчины и вынести приговор в его отсутствие, поскольку местонахождение венгра пока неизвестно.
Напомним, недавно стало известно, что во время развязанной РФ войны против Украины погиб 21-летний гражданин Венгрии Бенджамин Ашер, который воевал на стороне ВСУ как доброволец.
В последние недели между Украиной и Венгрией разгорелся скандал из-за якобы смерти венгерского гражданина из-за действий ТЦК на Закарпатье.