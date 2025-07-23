Премʼєр Бельгії узяв на роботу кота

Премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер узяв на роботу кота Максимуса Тексторіса Пульчера, який оселився в його резиденції.

Про це Вевер розповів на Instagram-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Кота породи скоттіш-фолд (шотландська висловуха кішка) бельгійський премʼєр, за його словами, забрав із притулку.

Перед тим кіт жив у дикій природі, де підхопив вірус імунодефіциту котів. Це "означає, що тепер він приречений жити в приміщенні, без контакту з іншими котами", пояснив Де Вевер.

За словами премʼєра Бельгії, Максимус Тексторіс Пульчер за останні кілька тижнів уже освоївся в його резиденції та вже встиг заявити про себе під час останніх урядових переговорів.

"Під час нічних засідань він вчасно втручався, висловлюючи скарги, які ідеально підсумовували ситуацію", – пожартував глава бельгійського уряду.

Відомим котом, який живе в офіційній будівлі, є Ларрі, постійний мешканець Даунінг-стріт.

Минулого року мерія Будапешта прилаштувала в себе кішку, а Міністерство закордонних справ Литви – кошеня Ранго.