Премьер-министр Бельгии взял на работу кота

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер взял на работу кота Максимуса Тексториса Пульчера, который поселился в его резиденции.

Об этом Де Вевер рассказал на своей странице в Instagram, сообщает "Европейская правда".

Кота породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая кошка) бельгийский премьер, по его словам, забрал из приюта.

До этого кот жил в дикой природе, где подхватил вирус иммунодефицита кошек. Это "означает, что теперь он обречен жить в помещении, без контакта с другими котами", пояснил Де Вевер.

По словам премьера Бельгии, Максимус Тексторис Пульчер за последние несколько недель уже освоился в его резиденции и уже успел заявить о себе во время последних правительственных переговоров.

"Во время ночных заседаний он вовремя вмешивался, высказывая жалобы, которые идеально подытоживали ситуацию", – пошутил глава бельгийского правительства.

Известным котом, живущим в официальном здании, является Ларри, постоянный житель Даунинг-стрит.

В прошлом году мэрия Будапешта приютила у себя кошку, а Министерство иностранных дел Литвы – котенка Ранго.