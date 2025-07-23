У Греції взяли під арешт молдовського олігарха-втікача Плахотнюка

Прокуратура Греції видала ордер на арешт молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка, поки розглядатиметься запит Молдови на його екстрадицію.

Про це повідомила Генеральна прокуратура Молдови, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Плахотнюк перебуватиме під вартою 40 днів – термін, наданий відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію для направлення запиту про екстрадицію.

У Генпрокуратурі Молдови додали, що рішення ще може бути оскаржене.

Мін'юст Молдови напередодні запустив процедуру екстрадиції Влада Плахотнюка. Запит відправлять до Греції після отримання офіційного повідомлення від Інтерполу.

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.

Як повідомили в поліції, Цуцу і Плахотнюк мали намір вилетіти з Афін до Дубая.

Плахотнюк, якого у минулому називали "володарем Молдови" через його повсюдний вплив, втік з країни в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.