В Молдові поділились деталями після затримання олігарха-втікача Плахотнюка

Глава поліції Молдови Віорел Чернеуцану повідомив, що молдовського олігарха Влада Плахотнюка затримали в аеропорту Афін по дорозі в Дубай – він перебував у Греції проїздом.

Про це він розповів виданню NewsMaker, пише "Європейська правда".

Чернеуцану не підтвердив, але й не спростував інформацію про те, що разом з Плахотнюком в Афінах затримали колишнього молдовського депутата Костянтина Цуцу.

"На жаль, я не можу підтвердити або спростувати це, тому що мені не дозволяють зробити це процесуальні дії, це було б неправильно. Відповідний момент настане тоді, коли ми отримаємо підтвердження і завершимо процесуальні дії у співпраці з Грецією. Тоді ми повідомимо додаткову інформацію", – сказав глава поліції.

За його словами, тепер Міністерство юстиції та прокуратура повинні ініціювати процедуру екстрадиції до Молдови двох затриманих у Греції осіб, включаючи Плахотнюка.

"Цей процес має бути забезпечений найближчим часом. Зараз ми підтримуємо через офіційні канали обмін даними та інформацією", – додав Чернеуцану.

Нагадаємо, поліція Молдови повідомила 22 липня про затримання в Греції молдовського олігарха-втікача, колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка. У поліції уточнили, що отримали інформацію від офісу Інтерполу в Афінах.

За інформацією джерел NM, другим затриманим виявився колишній молдовський депутат, один із соратників Плахотнюка Костянтин Цуцу.

Плахотнюк, якого у минулому називали "володарем Молдови" через його повсюдний вплив, втік з країни в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.

За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

У Молдові на його ім'я видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.