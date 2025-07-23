В Греции арестовали беглого молдавского олигарха Плахотнюка

Прокуратура Греции выдала ордер на арест беглого молдавского олигарха Влада Плахотнюка, пока будет рассматриваться запрос Молдовы на его экстрадицию.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Молдовы, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Плахотнюк будет находиться под стражей 40 дней – срок, предоставленный в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции для направления запроса об экстрадиции.

В Генпрокуратуре Молдовы добавили, что решение еще может быть обжаловано.

Минюст Молдовы накануне запустил процедуру экстрадиции Влады Плахотнюка. Запрос отправят в Грецию после получения официального уведомления от Интерпола.

Напомним, в Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу.

Как сообщили в полиции, Цуцу и Плахотнюк намеревались вылететь из Афин в Дубай.

Плахотнюк, которого в прошлом называли "властелином Молдовы" из-за его повсеместного влияния, бежал из страны в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.