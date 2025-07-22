Молдова розпочала процедуру екстрадиції олігарха-втікача Плахотнюка

Міністерство юстиції Молдови розпочало процедуру екстрадиції олігарха Влада Плахотнюка, про затримання якого у Греції стало відомо у вівторок.

Про це порталу NewsMaker розповіла представниця відомства Лорета Ліснік, пише "Європейська правда".

За словами Ліснік, Міністерство юстиції Молдови ініціювало процедуру екстрадиції Плахотнюка "після того, як бюро Інтерполу в Кишиневі офіційно повідомило нам про його затримання в Греції".

"Запит про екстрадицію надішлють до компетентних органів Греції", – додала речниця, підкресливши, що Мінʼюст Молдови уважно стежить за ситуацією, "щоб захистити інтереси" країни.

Нагадаємо, поліція Молдови повідомила 22 липня про затримання в Греції молдовського олігарха-втікача, колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка. У поліції уточнили, що отримали інформацію від офісу Інтерполу в Афінах.

За інформацією джерел NM, другим затриманим виявився колишній молдовський депутат, один із соратників Плахотнюка Костянтин Цуцу.

Плахотнюк, якого у минулому називали "володарем Молдови" через його повсюдний вплив, втік з країни в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним.

За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

У Молдові на його ім'я видали ордери на арешт за трьома кримінальними справами. Інтерпол 7 лютого 2025 року оголосив Плахотнюка в міжнародний розшук.