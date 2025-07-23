Президентка Молдови про затримання олігарха-втікача Плахотнюка: нарешті хороші новини

Президентка Молдови Мая Санду 23 липня прокоментувала затримання в Греції олігарха-втікача і екслідера Демпартії Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу, які перебували у розшуку.

Заяву Санду наводить видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Глава Молдови заявила, що це хороші новини, закликавши відповідальні держструктури "здійснити правосуддя".

"Шість років по тому у нас, нарешті, хороші новини. І зараз дуже важливо, щоб усі відповідальні структури домоглися його екстрадиції якомога швидше, звичайно ж, з дотриманням усіх процедур. Тепер у молдовської системи юстиції немає жодної причини затримувати здійснення правосуддя", – підкреслила Санду.

Президентка також зазначила, що затримання Плахотнюка – "це успіх усіх структур, які працювали над цим".

"Але, як я говорила раніше, ми чекаємо, щоб правосуддя відбулося. Зараз молдовська система юстиції повинна відновити справедливість. Структури, відповідальні за його екстрадицію, забезпечать дотримання всіх процедур", – підкреслила президентка.

У Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.

Як повідомили в поліції, Цуцу і Плахотнюк мали намір вилетіти з Афін до Дубая.

Мін'юст Молдови запустив процедуру їх екстрадиції. Запит відправлять до Греції після отримання офіційного повідомлення від Інтерполу.