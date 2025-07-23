Білорусь погрожує повернути навчання "Запад-2025" під кордони ЄС

У Білорусі оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це опублікували на ресурсах Міноборони Білорусі.

Перший заступник міністра оборони Білорусі, генерал-майор Павел Муравейко заявив, що рішення про місце проведення військових маневрів "Запад-2025" можуть змінити.

"З огляду на складну військово-політичну ситуацію, і що Білорусь постійно звинувачують в агресивних намірах, ми ухвалили рішення і відсунули райони проведення від кордонів. Зауважу, цей процес не варто розцінювати як нашу слабкість… Але на цьому процесі почали спекулювати наші західні колеги", – сказав він.

"Польща оголосила, що готова проводити навчання дивізійного масштабу біля наших кордонів поблизу Гродно, Біловезької пущі. Литва перекидає бригаду "Залізний вовк" на полігон Пабраде і планує проводити там маневри, за 15 км від наших кордонів. За цих умов залишаємо за собою право ухвалити рішення і перемістити наші окремі підрозділи під час навчань, щоб відпрацювати епізоди виключно оборонного характеру, зокрема на вказаних мною напрямках", – додав генерал-майор.

Російсько-білоруські маневри "Запад-2025" плануються на вересень.

У червні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи "Запад-2025", зауважив, що найкращі підрозділи РФ "загрузли в Україні".

Литовський президент Гітанас Науседа зазначив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте не вважає реальним сценарій нападу Росії на Альянс після військових навчань "Запад-2025" у Білорусі.