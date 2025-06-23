Генсек НАТО пояснив, чому він вірить, що нападу на Альянс з Білорусі не буде

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте не вважає реальним сценарій нападу Росії на Альянс після військових навчань "Запад-2025" у Білорусі.

Про це він заявив на пресконференції перед початком саміту НАТО у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На думку генсека, Альянс вже зараз готовий до такої відповіді, щоби Росія стереглася нападу на будь-яку з держав-членів.

"Наш альянс сьогодні є настільки сильним, що якщо Росія вирішить щось зробити, то знає, що наша реакція буде руйнівною", – заявив він.

Рютте пояснив, що причина його певності – те, що "Альянс уже інший", більш готовий до військової загрози з боку Росії, і самій Росії це відомо. "У нас є плани, у нас є сили швидкого реагування, які зможуть невідкладно бути спрямовані, якщо напад відбудеться", – пояснив він.

Марк Рютте також наголосив, що з перебігом війни, яку Росія веде проти України, НАТО має підвищити розходи, оскільки це дозволить зберегти рівень стримування, який даватиме впевненість у тому, що нападу РФ не відбудеться.

Раніше Генсек НАТО оголосив, що Альянс вважає Росію головною загрозою, а також повідомив, що Альянс цього року вже виділив на допомогу Україні 35 млрд євро.

Про плани на саміт НАТО у Гаазі читайте у статті "Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі".