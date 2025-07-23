Беларусь угрожает вернуть учения "Запад-2025" под границы ЕС

В Беларуси объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали перенести вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом опубликовано на ресурсах Минобороны Беларуси.

Первый заместитель министра обороны Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко заявил, что решение о месте проведения военных маневров "Запад-2025" могут изменить.

"Учитывая сложную военно-политическую обстановку, учитывая, что Беларусь постоянно обвиняют в агрессивных намерениях, мы приняли решение и отодвинули районы проведения учений от наших границ. Отмечу, что этот процесс не нужно оценивать как нашу слабость... Однако на этом процессе начинали спекулировать наши западные коллеги", – сказал он.

"Польша заявила о том, что готова провести учение дивизионного масштаба у наших границ в районе Гродно, Беловежской пущи. Литва перебрасывает свою бригаду "Железный волк" на полигон Пабраде и планирует там проводить действия в 15 километрах от нашей границы. В этих условиях мы оставляем за собой право принять решение и переместить наши отдельные подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера, в том числе на тех направлениях, которые я обозначил", – добавил генерал-майор.

Российско-белорусские маневры "Запад-2025" запланированы на сентябрь.

В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя "Запад-2025", отметил, что лучшие подразделения РФ "застряли в Украине".

Литовский президент Гитанас Науседа отметил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте не считает реальным сценарий нападения России на Альянс после военных учений "Запад-2025" в Беларуси.