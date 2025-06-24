Глава МЗС Польщі оцінив загрозу від навчань "Запад-2025" у Білорусі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи майбутні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", відзначив, що найкращі підрозділи РФ "загрузли в Україні".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі телеканалу "Белсат" на полях саміту НАТО у вівторок.

За словами Сікорського, Польща отримала сигнали про те, що навчання "Запад-2025" нібито перенесені подалі від польського кордону, але він не знає, наскільки це правда.

"Росія проводить навчання у своїх чергових військових округах протягом трирічного циклу. Це, здається, Західний, Південний і Східний. Нічого нового. І, наскільки я знаю, це буде в набагато меншому масштабі, ніж у минулому, тому що найкращі підрозділи Росії загрузли в Україні", – додав він.

Глава польського МЗС зазначив, що значна частина російських військ вже покинула район Калінінградської області, а Росії доводиться створювати нові підрозділи вздовж кордону з Фінляндією, що змушує її розтягувати свої сили.

"Це не успіхи. Путін виявився досить вмілим тактиком, який знав, як використовувати помилки Заходу, але поганим стратегом, тому що Росія платить величезні суми за війну, яку вона не може виграти", – вважає Сікорський.

Литовський президент Гітанас Науседа раніше оцінив, що військові навчання Білорусі та Росії "Запад", заплановані на вересень, будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вважає реальним сценарій нападу Росії на Альянс після військових навчань "Запад-2025" у Білорусі.