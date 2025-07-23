ЗМІ: у Франції набуває обертів конфлікт між Макроном і міністром внутрішніх справ

Засідання французького уряду 23 липня позначилося "крижаними ремарками" між президентом Емманюелем Макроном і очільником МВС Брюно Ретайо після того, як останній напередодні політично відмежувався від Макрона.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на поінформованих осіб, пише "Європейська правда".

Напруга почалася із заяв Ретайо – представником правих "Республіканців" – у вівторок, коли він публічно висловив думку, що "макронізм завершиться разом з епохою Макрона у 2027 році" – коли відбудуться президентські вибори після його другої каденції.

Також очільник МВС заявив, що його присутність в уряді не варто вважати "підтримкою макронізму" і це мотивовано лише "загальним інтересом" та небажанням допустити до влади крайніх лівих – яких він вважає більшою загрозою для країни, ніж правопопулістське "Національне об'єднання".

Політики президентського табору у відповідь вибухнули критикою.

"Макронізм – це і ідеологія, і політсила. Намагатися розділяти спільну основу – це послаблювати свою оборону від крайнощів. Щоб діяти разом, потрібна взаємна повага", – відреагувала зокрема експрем’єрка, нині міністерка освіти Елізабет Борн.

Речник уряду на питання про те, чи чекати відставки Ретайо після таких слів, сказав, що він "звісно ж може залишитися".

На засіданні у середу прем’єр Франсуа Байру підняв питання про безлади, що сталися останніми днями в багатьох містах Франції. Макрон різко втрутився і попросив Ретайо надати пояснення щодо ситуації – що стало незвичним розвитком подій, оскільки зазвичай президент починає ставити запитання наприкінці засідання.

Ретайо відповів, що мери міст нарікають на малі бюджети на потреби поліції, а також сказав про проблему рекрутингу до підрозділів поліції.

Макрон відповів, що зі свого боку систематично збільшував згадані бюджети, та водночас вказав, що рішення про скорочення штату підрозділів поліції ухвалювалися попередніми міністрами на цій посаді з лав "Республіканців".

На цьому напружений обмін репліками закінчився, а жодних прямих згадок про заяви Ретайо в інтерв’ю не пролунало.

Одне з останніх опитувань показало, що Емманюель Макрон, який перебуває при владі з 2017 року, та Франсуа Байру, призначений прем’єр-міністром у грудні, становлять найнепопулярніший владний тандем в сучасній історії Франції.

Нинішній глава уряду Франсуа Байру пережив кілька вотумів недовіри, але його становище все одно непевне. В ультраправому "Національному об’єднанні" вже дали зрозуміти, що збираються тиснути на нього вотумом недовіри під час осінніх дискусій про новий бюджет.

При цьому перед прем’єром стоїть завдання знайти спосіб зекономити мільярди євро французькому бюджету, щоб зменшувати державний борг.

Нещодавно Макрон дав зрозуміти, що хоче продовжувати відігравати роль у національній політиці після закінчення свого терміну повноважень у 2027 році.