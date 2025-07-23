СМИ: во Франции набирает обороты конфликт между Макроном и министром внутренних дел

Заседание французского правительства 23 июля ознаменовалось "ледяными ремарками" между президентом Эмманюэлем Макроном и главой МВД Брюно Ретайо после того, как последний накануне политически отмежевался от Макрона.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на информированные источники, пишет "Европейская правда".

Напряжение началось с заявлений Ретайо – представителя правых "Республиканцев" – во вторник, когда он публично высказал мнение, что "макронизм завершится вместе с эпохой Макрона в 2027 году" – когда состоятся президентские выборы после его второго срока.

Также глава МВД заявил, что его присутствие в правительстве не стоит считать "поддержкой макронизма" и это мотивировано лишь "общим интересом" и нежеланием допустить к власти крайних левых – которых он считает большей угрозой для страны, чем правопопулистское "Национальное объединение".

Политики президентского лагеря в ответ взорвались критикой.

"Макронизм – это и идеология, и политическая сила. Пытаться разделить общую основу – это ослаблять свою оборону от крайностей. Чтобы действовать вместе, нужно взаимное уважение", – отреагировала, в частности, экс-премьер, сейчас министр образования Элизабет Борн.

Пресс-секретарь правительства на вопрос о том, стоит ли ждать отставки Ретайо после таких слов, сказал, что он "конечно же может остаться".

На заседании в среду премьер Франсуа Байру поднял вопрос о беспорядках, произошедших в последние дни во многих городах Франции. Макрон резко вмешался и попросил Ретайо дать объяснения по ситуации – что стало необычным развитием событий, поскольку обычно президент начинает задавать вопросы в конце заседания.

Ретайо ответил, что мэры городов жалуются на малые бюджеты на нужды полиции, а также сказал о проблеме рекрутинга в подразделения полиции.

Макрон ответил, что со своей стороны систематически увеличивал упомянутые бюджеты, и указал, что решение о сокращении штата подразделений полиции принималось предыдущими министрами на этой должности из рядов "Республиканцев".

На этом напряженный обмен репликами закончился, а никаких прямых упоминаний о заявлениях Ретайо в интервью не прозвучало.

Один из последних опросов показал, что Эмманюэль Макрон, находящийся у власти с 2017 года, и Франсуа Байру, назначенный премьер-министром в декабре, составляют самый непопулярный властный тандем в современной истории Франции.

Нынешний глава правительства Франсуа Байру пережил несколько вотумов недоверия, но его положение все равно остается неопределенным. В ультраправом "Национальном объединении" уже дали понять, что собираются давить на него вотумом недоверия во время осенних дискуссий о новом бюджете.

При этом перед премьером стоит задача найти способ сэкономить миллиарды евро французскому бюджету, чтобы уменьшить государственный долг.

Недавно Макрон дал понять, что хочет продолжать играть роль в национальной политике после истечения своего срока полномочий в 2027 году.