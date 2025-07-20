Виконавча влада у Франції б’є антирекорди популярності

Емманюель Макрон, який перебуває при владі з 2017 року, та Франсуа Байру, призначений прем’єр-міністром у грудні, становлять найнепопулярніший владний тандем в сучасній історії Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування IFOP/JDD, дані якого наводить Le Figaro.

Роботою Макрона задоволені лише 19% опитаних – це, щоправда, більше, ніж було свого часу у Франсуа Олланда (13%). Рівень схвалення Байру склав 18%. Сукупна підтримка Макрона та Байру становить 37%.

Для порівняння: за часів Франсуа Олланда його прем’єр-міністр Мануель Вальс мав підтримку в 38%, що давало президенту та прем’єру загальний рейтинг у 51%.

Раніше популярність Емманюеля Макрона ніколи не опускалася нижче 20%. Навіть під час протестів "жовтих жилетів", коли президент став головним об’єктом народного обурення, він все ж мав 23% підтримки.

Після відставки уряду Мішеля Барньє, спричиненої вотумом недовіри, рейтинг президента складав 21%, а в квітні минулого року – піднявся до 28%. Це зростання пояснювали різкими заявами Дональда Трампа про митні тарифи, міжнародною нестабільністю та "ефектом згуртування навколо прапора". Але цей кредит довіри з часом вичерпався.

Навіть серед виборців Макрона на президентських виборах 2022 року лише 49% нині задоволені його діяльністю.

Прем’єр-міністр Франсуа Байру тим часом став найменш популярним главою уряду у сучасній історії Франції.

Нещодавно Макрон дав зрозуміти, що хоче продовжувати відігравати роль у національній політиці після закінчення свого терміну повноважень у 2027 році.

Опитування на початку грудня виявило, що більшість французів хотіли б, щоб Макрон пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й. Сам Макрон можливість відставки виключав.