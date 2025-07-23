Ісландія висловила стурбованість через дії щодо НАБУ та САП

Міністерка закордонних справ Ісландії Торгедюр Катрін Гуннарсдоттір висловила занепокоєння через рішення української влади обмежити незалежність антикорупційних інституцій.

Про це вона написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Гуннарсдоттір, непорушність антикорупційних інституцій "є надзвичайно важливою для збереження динаміки реформ в Україні".

"Ухвалене нещодавно законодавство викликає занепокоєння щодо подальшої незалежності ключових інституцій, що борються з корупцією. Верховенство права та довіра громадськості є надзвичайно важливими для європейського курсу України", – додала глава МЗС Ісландії.

Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський – підписав закон №12414, який передбачає підпорядкування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) генеральному прокурору.

Це рішення розкритикували у Європейському Союзі, де попередили, що воно загрожує подальшому вступу України в ЄС та фінансовій підтримці. Обурення висловили й українські громадяни, які другу добу виходять на акції протесту.

Реагуючи на це, Зеленський пообіцяв внести до Верховної Ради свій законопроєкт для гарантування незалежності антикорупційних структур.

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі.