Єврокомісія вкрай стурбована скандальним законом про НАБУ і САП та чекає пояснень Києва

У Європейській комісії дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, коментар якого є у розпорядженні "Української правди".

Речник зазначив, що ЄК вкрай стурбована ухваленням проєкту, що значно послаблює повноваження українських антикорупційних інституцій.

"Обидві інституції, НАБУ і САП, широко вважаються наріжними каменями верховенства права в Україні. Вони відіграють ключову роль у порядку денному реформ України і мають бути незалежними, щоб боротися з корупцією і зберігати громадську довіру", – наголосив Мерсьє.

Він зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цих подій контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.

"Повага до верховенства права і боротьба з корупцією – це основні принципи ЄС. Від України як країни-кандидата очікують повного дотримання цих стандартів. Компроміси тут неможливі", – підкреслив речник.

Напередодні, до ухвалення Радою та підпису закону Зеленським, Мерсьє казав про стурбованість Єврокомісії останніми подіями довкола НАБУ і САП та зазначив, що на той момент у ЄС не збирались порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через такі дії української влади.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос після ухвалення проєкту відреагувала досить жорсткою заявою та після спілкування з профільним віцепрем’єром Тарасом Качкою і прем’єркою Юлією Свириденко повторила, що стурбована цими подіями.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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