Исландия выразила обеспокоенность действиями в отношении НАБУ и САП

Министр иностранных дел Исландии Торгедюр Катрин Гуннарсдоттир выразила обеспокоенность из-за решения украинских властей ограничить независимость антикоррупционных институтов.

Об этом она написала на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Гуннарсдоттир, нерушимость антикоррупционных институтов "чрезвычайно важна для сохранения динамики реформ в Украине".

"Принятое недавно законодательство вызывает обеспокоенность относительно дальнейшей независимости ключевых институтов, борющихся с коррупцией. Верховенство права и доверие общественности чрезвычайно важны для европейского курса Украины", – добавила глава МИД Исландии.

Напомним, во вторник Верховная Рада приняла, а президент Владимир Зеленский подписал закон №12414, который предусматривает подчинение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) генеральному прокурору.

Это решение раскритиковали в Европейском Союзе, где предупредили, что оно угрожает дальнейшему вступлению Украины в ЕС и финансовой поддержке. Возмущение выразили и украинские граждане, которые вторые сутки выходят на акции протеста.

Реагируя на это, Зеленский пообещал внести в Верховную Раду свой законопроект для обеспечения независимости антикоррупционных структур.

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