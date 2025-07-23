Зеленський пообіцяв внести законопроєкт про незалежність антикорупційних органів

Президент Володимир Зеленський у середу прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Глава держави нагадав, що раніше у середу зустрівся з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, з якими домовився підготувати "план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні".

"Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", – запевнив він.

За словами Зеленського, він у звʼязку з цим внесе до Верховної Ради "законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку".

"І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", – підкреслив президент.

Він не уточнив, про які саме зміни йдеться, але зазначив, що вони будуть реалізовані "в рамках нашої стратегії трансформації держави".

Нагадаємо, в Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос після ухвалення проєкту відреагувала досить жорсткою заявою та після спілкування з профільним віцепрем’єром Тарасом Качкою і прем’єркою Юлією Свириденко повторила, що стурбована цими подіями.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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