Трамп визначився із базовими ставками імпортних мит: від 15% до 50%

Американський президент Дональд Трамп заявив, що встановить базову ставку імпортного мита на рівні не нижче 15% з 1 серпня.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Президент США заявив, що не знизить ставки взаємних мит нижче 15% до 1 серпня, коли закінчується термін їхнього застосування, що свідчить про підвищення мінімального рівня мит.

"Ми встановимо прямі, прості мита в розмірі від 15% до 50%", – зазначив він.

За його словами, 50% мито стосуватиметься країн, з якими США "не дуже добре ладнають".

Водночас ставка мита у 15% стосуватиметься країн, з якими у США немає великих обсягів торгівлі. Країни, які укладуть спеціальні угоди з Вашингтоном, можуть розраховувати на зниження ставок.

23 липня низка ЗМІ писали, що ЄС і США наближаються до укладення торговельної угоди, яка передбачатиме запровадження 15% тарифів на європейський імпорт.

Як писали, Трамп погрожує запровадити 30-відсоткові тарифи проти Європейського Союзу, якщо до 1 серпня сторони не зможуть досягти торгової угоди.

На цей випадок ЄС готує єдиний пакет заходів у відповідь, який охопить американські товари на 93 млрд євро та буде готовий до застосування, якщо торговельні переговори з адміністрацією Трампа проваляться.