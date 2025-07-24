Трамп определился с базовыми ставками импортных пошлин: от 15% до 50%

Американский президент Дональд Трамп заявил, что установит базовую ставку импортной пошлины на уровне не ниже 15% с 1 августа.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Президент США заявил, что не снизит ставки взаимных пошлин ниже 15% до 1 августа, когда истекает срок их применения, что свидетельствует о повышении минимального уровня пошлин.

"Мы установим прямые, простые пошлины в размере от 15% до 50%", – отметил он.

По его словам, 50% пошлина будет касаться стран, с которыми США "не очень хорошо ладят".

В то же время ставка пошлины в 15% будет касаться стран, с которыми у США нет больших объемов торговли. Страны, которые заключат специальные соглашения с Вашингтоном, могут рассчитывать на снижение ставок.

23 июля ряд СМИ писали, что ЕС и США приближаются к заключению торгового соглашения, которое будет предусматривать введение 15-процентных тарифов на европейский импорт.

Как писали, Трамп угрожает ввести 30-процентные тарифы против Европейского Союза, если до 1 августа стороны не смогут достичь торгового соглашения.

На этот случай ЕС готовит единый пакет ответных мер, который охватит американские товары на 93 млрд евро и будет готов к применению, если торговые переговоры с администрацией Трампа провалятся.