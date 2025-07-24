Фінляндія попередила, що без подолання корупції шлях України до ЄС буде закритий

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає очевидним, що якщо Україна не продовжить боротьбу з корупцією, її членство в ЄС буде неможливим.

Про це вона сказала в коментарі Yle, повідомляє "Європейська правда".

Валтонен наголосила, що боротьба з корупцією – це не тільки питання членства в ЄС, а й майбутнє українців.

"Це майбутнє, заради якого українці працювали, про яке вони мріяли і яке, на жаль, їм доводиться захищати навіть зі зброєю в руках. Тобто боротьба з корупцією має тривати, і ми надамо їй всю необхідну підтримку", – додала вона.

На думку глави фінського МЗС, членство в ЄС є лише "вишенькою на торті" у боротьбі з корупцією, і звернула увагу на побудову сильної ринкової еконоімки та правової держави.

Президент Володимир Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

Згодом він повідомив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів – його буде внесено до парламенту в четвер.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

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