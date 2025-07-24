Посли G7 привітали заяву Зеленського про НАБУ і САП та запропонували допомогу

Представниця ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що посли G7 вітають обіцянку президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та пропонують свою допомогу у цьому.

Про це Матернова заявила у четвер вранці на своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Глава делегації ЄС у Києві зробила заяву після завершення координаційної зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

"Ми обговорили теперішні події та привітали вчорашнє оголошення Володимира Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій. Ми запропонували наші консультації та допомогу", – сказала Матернова.

Президент Володимир Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

У Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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