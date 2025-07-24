Зеленський заявив, що внесе у Раду "збалансований текст" щодо НАБУ і САП у четвер

Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів – його буде внесено до парламенту в четвер.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Президент відзначив, що "щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання".

"Текст збалансований. Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", – написав глава держави.

Він додав, що "поважаємо позицію всіх українців" і подякував кожному, хто з Україною.

Зазначимо, що напередодні президент збирав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та після зустріч оголосив, що за два тижні має бути готовий спільний план щодо того, які кроки потрібні та будуть реалізовані, "щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання".

23 липня Зеленський прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

Посли G7 привітали обіцянку Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та запропонували свою допомогу у цьому.

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