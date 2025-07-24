Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова обурена рішенням влади Молдови відкрити на парламентських виборах лише дві дільниці на російській території.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву речниці МЗС РФ наводить Deschide.MD.

22 липня Центральна виборча комісія Молдови представила карту можливого розташування виборчих дільниць за кордоном для проведення парламентських виборів 28 вересня – вона передбачає лише дві дільниці у Росії.

"Для 250 тисяч молдаван в Італії буде відкрито 73 виборчі дільниці. А для 350 тисяч, тобто на 100 тисяч більше, громадян Молдови в Росії... всього дві дільниці. Це знущання з громадян Республіки Молдова", – сказала вона.

Захарова стверджу, що виходячи з того, що "на кожній дільниці буде роздано 5000 бюлетенів, з 350 тисяч громадян Молдови тільки 10 тисяч зможуть проголосувати в Росії".

При цьому речниця російського МЗС не згадала, що Молдова вирішила не відкривати більше дільниць в РФ, оскільки Кишинів вважає країну головною загрозою.

Крім того, спецслужби країни, а також міжнародні організації та західні партнери неодноразово попереджали, що Росія намагатиметься вплинути на парламентські вибори восени цього року, щоб зірвати європейський курс Молдови.

Торік на президентських виборах та референдумі щодо євроінтеграції Молдова також відкрила тільки дві дільниці в Росії. ЦВК пропонувала відкрити п'ять дільниць, але в МЗС визнали неможливим організувати вибори на всіх. Це викликало обурення у Москви.

Росія звинуватила молдовську проєвропейську владу у тому, що вона не дає права голосу виборцям, які підтримують тісні взаємини з РФ. Молдовська діаспора у Росії зазвичай голосує за проросійських кандидатів.

У день виборів у МЗС Молдови заявляли про штучні черги, які утворились на дільницях у Москві.