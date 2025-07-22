Центральна виборча комісія Молдови представила 22 липня карту можливого розташування виборчих дільниць за кордоном для проведення парламентських виборів 28 вересня – вона передбачає лише дві дільниці у Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

У комісії повідомили, що проконсультувалися з Міністерством закордонних справ, а остаточне рішення ЦВК ухвалить до 24 серпня.

Так, ЦВК планує відкрити загалом 293 дільниці для голосування в 40 країнах для громадян Молдови.

Згідно з планами, найбільше дільниць для голосування відкриють в Італії (73 дільниці), Німеччині (36 дільниць), Франції (26 дільниць). У Британії та Румунії планується відкрити по 23 дільниці.

При цьому в країнах, що зазнали військових конфліктів – у Росії, в Україні та в Ізраїлі – ЦВК Молдови вирішила відкрити лише по дві виборчі дільниці.

Торік на президентських виборах та референдумі щодо євроінтеграції Молдова також відкрила тільки дві дільниці в Росії. ЦВК пропонувала відкрити п'ять дільниць, але в МЗС визнали неможливим організувати вибори на всіх. Це викликало обурення у Москви.

Росія звинуватила молдовську проєвропейську владу у тому, що вона не дає права голосу виборцям, які підтримують тісні взаємини з РФ. Молдовська діаспора у Росії зазвичай голосує за проросійських кандидатів.

У день виборів у МЗС Молдови заявляли про штучні черги, які утворились на дільницях у Москві.

Раніше стало відомо, що ЦВК Молдови не пустила на вибори проросійський блок олігарха Шора.