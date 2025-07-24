Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова возмущена решением властей Молдовы открыть на парламентских выборах только два участка на российской территории.

Как сообщает "Европейская правда", заявление пресс-секретаря МИД РФ приводит Deschide.MD.

22 июля Центральная избирательная комиссия Молдовы представила карту возможного расположения избирательных участков за рубежом для проведения парламентских выборов 28 сентября – она предусматривает только два участка в России.

"Для 250 тысяч молдаван в Италии будет открыто 73 избирательных участка. А для 350 тысяч, то есть на 100 тысяч больше, граждан Молдовы в России... всего два участка. Это издевательство над гражданами Республики Молдова", – сказала она.

Захарова утверждает, что исходя из того, что "на каждом участке будет роздано 5000 бюллетеней, из 350 тысяч граждан Молдовы только 10 тысяч смогут проголосовать в России".

При этом пресс-секретарь российского МИД не упомянула, что Молдова решила не открывать больше участков в РФ, поскольку Кишинев считает страну главной угрозой.

Кроме того, спецслужбы страны, а также международные организации и западные партнеры неоднократно предупреждали, что Россия будет пытаться повлиять на парламентские выборы осенью этого года, чтобы сорвать европейский курс Молдовы.

В прошлом году на президентских выборах и референдуме по евроинтеграции Молдова также открыла только два участка в России. ЦИК предлагала открыть пять участков, но в МИД признали невозможным организовать выборы на всех. Это вызвало возмущение в Москве.

Россия обвинила молдавские проевропейские власти в том, что они не дают права голоса избирателям, поддерживающим тесные отношения с РФ. Молдавская диаспора в России обычно голосует за пророссийских кандидатов.

В день выборов в МИД Молдовы заявляли об искусственных очередях, которые образовались на участках в Москве.