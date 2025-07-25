У лавах крайніх правих Франції вимагають вирішальної ролі парламенту у визнанні Палестини

Впливовий політик Ерік Сіотті, що діє скоординовано з правопопулістським "Національним об’єднанням", заявив, що питання визнання Францією Палестинської держави не можна вирішувати без участі парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X після озвучених президентом Макроном намірів у вересні зробити такий крок.

Сіотті заявив, що бачить в оголошенні Макрона виключно електоральні мотиви та заявив, що той за поточних політичних умов "не має легітимності" ухвалювати такі рішення без участі парламенту.

La reconnaissance de la Palestine annoncée par Emmanuel Macron est une décision précipitée, prise pour de pures raisons électoralistes et indécente après les massacres du 7 octobre.



Après trois défaites électorales, le chef de l’État n’a plus aucune légitimité pour engager la… – Eric Ciotti (@eciotti) July 24, 2025

"Визнання Палестини, анонсоване Емманюелем Макроном – це квапливе рішення, ухвалене з суто електоральних причин, і негідне після різанини 7 жовтня. Після трьох виборчих поразок президент більше не має жодної легітимності втягувати Францію у настільки чутливе питання. Тут має висловитися парламент", – заявив Сіотті.

Пропрезидентські сили, нагадаємо, не мають більшості у парламенті Франції – у всіх рішеннях Макрон та уряд Байру залежать від того, на чий бік стануть інші політсили з правого та лівого спектра.

Анонс Макрона ввечері 24 липня про намір визнати Палестинську державу викликав обурену критику також прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та держсекретаря США Марко Рубіо.

Франція може стати першою з держав Групи семи, яка зробить такий крок.

Як відомо, останнім часом країни Європи посилюють дипломатичний тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в секторі Гази.