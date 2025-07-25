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В рядах крайне правых Франции требуют решающей роли парламента в признании Палестины

Новости — Пятница, 25 июля 2025, 08:26 — Мария Емец

Влиятельный политик Эрик Сиотти, действующий в координации с правопопулистским "Национальным объединением", заявил, что вопрос признания Францией Палестинского государства нельзя решать без участия парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X после озвученных президентом Макроном в сентябре намерений сделать такой шаг.

Сиотти заявил, что видит в заявлении Макрона исключительно электоральные мотивы и заявил, что тот в поточной политической ситуации "не имеет легитимности" принимать такие решения без участия парламента.

"Признание Палестины, анонсированное Эмманюэлем Макроном, – это поспешное решение, принятое из чисто электоральных соображений и недостойное после резни 7 октября. После трех избирательных поражений президент больше не имеет никакой легитимности втягивать Францию в столь чувствительный вопрос. Здесь должен высказаться парламент", – заявил Сиотти.

Пропрезидентские силы, напомним, не имеют большинства в парламенте Франции – во всех решениях Макрон и правительство Байру зависят от того, на чью сторону встанут другие политсилы правого и левого спектра.

Анонс Макрона вечером 24 июля о намерении признать Палестинское государство вызвал возмущенную критику также премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио.

Франция может стать первой из государств "Группы семи", которая сделает такой шаг.

Как известно, в последнее время страны Европы усиливают дипломатическое давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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