В рядах крайне правых Франции требуют решающей роли парламента в признании Палестины

Влиятельный политик Эрик Сиотти, действующий в координации с правопопулистским "Национальным объединением", заявил, что вопрос признания Францией Палестинского государства нельзя решать без участия парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X после озвученных президентом Макроном в сентябре намерений сделать такой шаг.

Сиотти заявил, что видит в заявлении Макрона исключительно электоральные мотивы и заявил, что тот в поточной политической ситуации "не имеет легитимности" принимать такие решения без участия парламента.

La reconnaissance de la Palestine annoncée par Emmanuel Macron est une décision précipitée, prise pour de pures raisons électoralistes et indécente après les massacres du 7 octobre.



Après trois défaites électorales, le chef de l’État n’a plus aucune légitimité pour engager la… – Eric Ciotti (@eciotti) July 24, 2025

"Признание Палестины, анонсированное Эмманюэлем Макроном, – это поспешное решение, принятое из чисто электоральных соображений и недостойное после резни 7 октября. После трех избирательных поражений президент больше не имеет никакой легитимности втягивать Францию в столь чувствительный вопрос. Здесь должен высказаться парламент", – заявил Сиотти.

Пропрезидентские силы, напомним, не имеют большинства в парламенте Франции – во всех решениях Макрон и правительство Байру зависят от того, на чью сторону встанут другие политсилы правого и левого спектра.

Анонс Макрона вечером 24 июля о намерении признать Палестинское государство вызвал возмущенную критику также премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио.

Франция может стать первой из государств "Группы семи", которая сделает такой шаг.

Как известно, в последнее время страны Европы усиливают дипломатическое давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.