У Греції, де гасять лісові пожежі, спецлітак впав у море під час забору води

Біля грецького Коринфа, де триває боротьба з лісовими пожежами, спецлітак Canadair впав у море під час забору води.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 25 липня. Пожежний літак Canadair Повітряних сил полетів набирати воду в районі населеного пункту Врахаті і через несправність двигуна не зміг злетіти, через що аварійно сів на воду.

Kathimerini

Літак не затонув, а пілоти самостійно вибрались з кабіни. Їх підібрав катер берегової варти.

За два дні до цього в Ефлесінській затоці на захід від Афін впав пожежний гелікоптер, у тому випадку пілотів підібрав приватний човен.

Пожежа біля Коринфа триває з вівторка 22 липня і призвела до евакуації кількох сіл. Роботу вогнеборців ускладнює спека. У п’ятницю очікується її пік з денними максимумами до 44°C.

У Туреччині під час боротьби з лісовими пожежами загинули 10 людей.