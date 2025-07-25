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У Греції, де гасять лісові пожежі, спецлітак впав у море під час забору води

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Новини — П'ятниця, 25 липня 2025, 12:37 — Марія Ємець

Біля грецького Коринфа, де триває боротьба з лісовими пожежами, спецлітак Canadair впав у море під час забору води. 

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 25 липня. Пожежний літак  Canadair Повітряних сил полетів набирати воду в районі населеного пункту Врахаті і через несправність двигуна не зміг злетіти, через що аварійно сів на воду. 

 
Kathimerini

Літак не затонув, а пілоти самостійно вибрались з кабіни. Їх підібрав катер берегової варти. 

 За два дні до цього в Ефлесінській затоці на захід від Афін впав пожежний гелікоптер, у тому випадку пілотів підібрав приватний човен. 

Пожежа біля Коринфа триває з вівторка 22 липня і призвела до евакуації кількох сіл. Роботу вогнеборців ускладнює спека. У п’ятницю очікується її пік з денними максимумами до 44°C.

У Туреччині під час боротьби з лісовими пожежами загинули 10 людей. 

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