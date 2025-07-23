Біля грецького Коринфа оголосили додаткові евакуації через лісову пожежу

В районі грецького міста Коринф оголосили евакуації для більшої кількості людей через масштабну лісову пожежу.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Пожежа біля Коринфа триває на повну силу, 340 пожежників та десятки одиниць техніки, а також понад 20 літаків і гелікоптерів борються з низкою осередків.

Після 17 години вказівку про евакуацію отримали мешканці ще трьох районів – населених пунктів Маті, Ахладеа та Амігдалеа, їм порадили невідкладно виїздити у напрямку селища Архея Фенеос.

Пожежа біля Коринфа спалахнула у вівторок, 22 липня. Боротьбу з вогнем ускладнює сорокаградусна спека.

Того ж дня біля Афін пожежний вертоліт впав у море і затонув під час спроби набрати воду для гасіння іншої пожежі. Троє членів екіпажу були врятовані.

З низкою пожеж борються і на півночі Туреччини, через них також оголошували евакуації.

У Болгарії з суботи намагаються загасити пожежу, яка спалахнула в місті Сливниця, що неподалік столиці Софії.