У Греції посилюється спека: на півдні очікують до 44°C

У Греції, що вже тривалий час потерпає від спеки, вдень у п’ятницю стовпчик термометра місцями сягне 44°C.

Як повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда", про це йдеться у прогнозі на 25 липня.

У п’ятницю спека на території всієї Греції збережеться. У південній частині країни очікуються максимуми до 42-44°C.

В Афінах прогнозують до 42°C, в Салоніках – до 39°C.

У суботу й неділю ситуація суттєво не зміниться – погода залишиться сухою і вкрай спекотною, з денними максимумами від 38 до 44°C залежно від регіону.

У вівторок через погоду вдруге за два тижні обмежили відвідування Акрополю.

Міністерство праці Греції раніше обмежило роботу на відкритому повітрі у найспекотніших регіонах, щоб зменшити ризики нещасних випадків через вплив екстремальної температури.

Через спекотну погоду у регіоні зберігається висока загроза лісових пожеж. Зокрема, великі пожежі гасять біля грецького Коринфа та на Кіпрі, а також на півночі Туреччини.