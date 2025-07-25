В Греции, где тушат лесные пожары, спецсамолет упал в море во время забора воды
Новости — Пятница, 25 июля 2025, 12:37 —
Возле греческого Коринфа, где продолжается борьба с лесными пожарами, спецсамолет Canadair упал в море во время забора воды.
Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел утром 25 июля. Пожарный самолет Canadair Воздушных сил полетел набирать воду в районе населенного пункта Врахати и из-за неисправности двигателя не смог взлететь, из-за чего аварийно сел на воду.
Самолет не затонул, а пилоты самостоятельно выбрались из кабины. Их подобрал катер береговой охраны.
За два дня до этого в Ефлесинском заливе к западу от Афин упал пожарный вертолет, в том случае пилотов подобрала частная лодка.
Пожар возле Коринфа продолжается со вторника 22 июля и привел к эвакуации нескольких деревень. Работу пожарных осложняет жара. В пятницу ожидается ее пик с дневными максимумами до 44°C.
В Турции во время борьбы с лесными пожарами погибли 10 человек.