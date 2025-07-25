В Греции, где тушат лесные пожары, спецсамолет упал в море во время забора воды

Возле греческого Коринфа, где продолжается борьба с лесными пожарами, спецсамолет Canadair упал в море во время забора воды.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 25 июля. Пожарный самолет Canadair Воздушных сил полетел набирать воду в районе населенного пункта Врахати и из-за неисправности двигателя не смог взлететь, из-за чего аварийно сел на воду.

Kathimerini

Самолет не затонул, а пилоты самостоятельно выбрались из кабины. Их подобрал катер береговой охраны.

За два дня до этого в Ефлесинском заливе к западу от Афин упал пожарный вертолет, в том случае пилотов подобрала частная лодка.

Пожар возле Коринфа продолжается со вторника 22 июля и привел к эвакуации нескольких деревень. Работу пожарных осложняет жара. В пятницу ожидается ее пик с дневными максимумами до 44°C.

В Турции во время борьбы с лесными пожарами погибли 10 человек.