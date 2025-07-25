У Польщі почали розслідування проти поляка, що воює на боці РФ і поширює пропаганду

Прокуратура Кракова почала розслідування проти польського громадянина, який воює на боці РФ та поширює російську пропаганду.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Окружна прокуратура Кракова почала розслідування щодо колишнього військового і тіктокера, що веде профіль PolaknaDonbasie, за підозрою у співпраці з російською розвідкою та поширення дезінформації в інтересах РФ.

Перше відео з’явилось у профілі 14 квітня, відтоді він активно веде сторінку і поступово збирає більше підписників. Чоловік стверджує, що брав участь у боях на ділянці фронту між Запоріжжям і Донбасом. Деталі його служби у лавах армії РФ невідомі.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний поширює неправдиву та маніпуляційну інформацію, зокрема таку, що спрямована на "серйозні порушення ладу у Республіці Польща".

Нагадаємо, навесні 2025 року у Фінляндії засудили до довічного ув’язнення командира угруповання "Русич" за воєнні злочини в Україні. У червні фінські прикордонники затримали колишнього бійця ПВК Вагнера, який попросив притулку в країні.

Взимку 2025 року у Польщі на 8 років засудили українця за підготовку диверсій на користь Росії.

У 2024 році суд у Празі підтвердив заочний вирок чеху, що воював на боці бойовиків на Донбасі.