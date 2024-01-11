У Празі суд підтвердив вирок чеху, що воював на боці бойовиків на Донбасі

Вищий апеляційний суд Праги залишив у силі вирок у 21 рік заочного ув'язнення громадянину Чехії Алойзу Полаку, який воював на сході України на боці бойовиків так званої "ДНР".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання České noviny.

Суд відхилив апеляцію, в якій адвокат Полака вимагав нового розгляду справи, та водночас не задовольнив прохання прокурора відправити засудженого за ґрати на 25 років, назвавши вирок адекватним.

"Те, що підсудний брав участь у бойових діях, не викликає сумнівів", – сказав голова апеляційної палати Ян Кадлец.

Він заявив, що, оскільки було встановлено, де воював Полак, і що той був снайпером, немає підстав ставити під сумнів вбивство чотирьох українських військових у період 2016-2020 років.

Адвокат бойовика на основному судовому процесі зазначив, що його підзахисного, ймовірно, вже немає в живих.

Вищий апеляційний суд Праги розглядав справу втретє. Двічі він відправляв справу на новий розгляд через те, що вирок першої інстанції не включав вбивство чотирьох українських військових.

Втім, у вересні 2023 року обвинувачення було підкріплене висновком військової експертизи, і Кримінальна палата визнала чоловіка винним в участі в терористичній групі та в терористичному нападі. Це збільшило раніше винесений йому вирок у 20 років ув'язнення, хоча загалом йому загрожувало до 26 років позбавлення волі.

У грудні 2023 року в Чехії Окружний суд району Прага-1 засудив Якуба Яшека до шести місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на 2,5 року за носіння нашивки із логотипом ПВК "Вагнер".

Раніше повідомляли, що в Чехії прихильницю Росії і колишнього "почесного консула" маріонеткової "ДНР" Нелу Ліскову судитимуть за підбурювання до ненависті проти українців та України.