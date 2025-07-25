В Польше начали расследование против поляка, воюющего на стороне РФ и распространяющего пропаганду

Прокуратура Кракова начала расследование против польского гражданина, который воюет на стороне РФ и распространяет российскую пропаганду.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Окружная прокуратура Кракова начала расследование в отношении бывшего военного и тиктокера, ведущего профиль PolaknaDonbasie, по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой и распространении дезинформации в интересах РФ.

Первое видео появилось в профиле 14 апреля, с тех пор он активно ведет страницу и постепенно собирает больше подписчиков. Мужчина утверждает, что участвовал в боях на участке фронта между Запорожьем и Донбассом. Детали его службы в рядах армии РФ неизвестны.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый распространяет ложную и манипуляционную информацию, в частности такую, которая направлена на "серьезные нарушения порядка в Республике Польша".

Напомним, весной 2025 года в Финляндии приговорили к пожизненному заключению командира группировки "Русич" за военные преступления в Украине. В июне финские пограничники задержали бывшего бойца ЧВК Вагнера, который попросил убежища в стране.

Зимой 2025 года в Польше на 8 лет осудили украинца за подготовку диверсий в пользу России.

В 2024 году суд в Праге подтвердил заочный приговор чеху, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе.