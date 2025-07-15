Премʼєр Фінляндії підтвердив затримання екс-"вагнерівця", який просив притулку

Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо підтвердив, що у червні прикордонники затримали колишнього бійця ПВК Вагнера, який попросив притулку у Фінляндії.

Про це Орпо сказав у коментарі Yle, повідомляє "Європейська правда".

Фінський суспільний мовник минулого тижня першим повідомив про затримання росіянина, який воював у складі найманців "Вагнера" в Україні і перетнув кордон поблизу міста Кітее в Північній Карелії.

Орпо сказав, що про затримання йому стало відомо ще у червні, і влада займається цією справою відповідно до звичайних процедур.

"Прикордонна служба затримала його, його допитують. Влада вирішує, як з ним діяти", – додав він.

За інформацією Yle, росіянина підозрюють у порушенні державного кордону, а фінська поліція додатково зʼясовує, чи є підстави для порушення інших кримінальних справ з огляду на його біографію.

Премʼєр Фінляндії зазначив, що ані Україна, ані Росія наразі не направляли запитів щодо затриманого колишнього "вагнерівця".

Нагадаємо, у березні окружний суд Гельсінкі визнав засновника і колишнього командира військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського) винним у скоєнні воєнних злочинів в Україні та засудив його до довічного ув'язнення.

У лютому 2024 року Тордена засудили у Фінляндії до двох років тюремного ув'язнення за двократне порушення заборони на в'їзд.