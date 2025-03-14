Суд у Фінляндії дав довічне командиру угруповання "Русич" за воєнні злочини в Україні

У Фінляндії окружний суд Гельсінкі у п'ятницю визнав засновника і колишнього командира військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського) винним у скоєнні воєнних злочинів в Україні і засудив його до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Обвинувачення в ході засідання стверджувало, що наявні докази свідчать про те, що Торден скоїв п'ять злочинних діянь у Луганській області 5 вересня 2014 року. Суд відхилив одне з обвинувачень.

Звинувачення пов'язані з діяльністю Тордена у військовому неонацистському угрупованні "Русич", яке воювало на боці бойовиків так званої "ЛНР", які підтримуються Росією.

В обвинувальному акті йшлося, що він як заступник командира віддавав накази і сам розстрілював українських військових. Докази злочинів здебільшого складаються з відеозаписів, оскільки угруповання знімало та публікувало ці ролики.

На суді Торден відкинув усі звинувачення і заперечував свою причетність до воєнних злочинів.

У лютому минулого року Тордена засудили у Фінляндії до двох років тюремного ув'язнення за двократне порушення заборони на в'їзд.

У грудні 2023 року фінський Верховний суд ухвалив рішення, що чоловіка не можна екстрадувати в Україну, бо на нього там нібито чекає поводження, що принижує людську гідність.

Вже в жовтні 2024 року стало відомо, що Центральна кримінальна поліція Фінляндії завершила попереднє розслідування щодо Петровського.