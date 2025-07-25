Італія засуджує ситуацію в Газі, але не готова визнати Палестину

Італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що його країна не буде йти за прикладом Франції та визнавати Палестинську державу.

Його слова цитує агентство ANSA, повідомляє "Європейська правда".

На засіданні своєї партії "Вперед, Італіє!" у пʼятницю Таяні заявив, що італійська сторона ще не готова визнати Палестинську державу.

"Італія підтримує рішення про два народи і дві держави, але визнання нової Палестинської держави має відбутися одночасно з визнанням ними Держави Ізраїль", – заявив він.

Глава італійського МЗС підкреслив, що Рим зацікавлений "у мирі, а не в перемозі однієї сторони над іншою", і нагадав, що саме Італія прийняла найбільшу кількість біженців із сектору Гази.

Водночас Таяні підтвердив засудження ударів Ізраїлю по Газі та обмежень на ввезення гуманітарної допомоги в анклав і знову закликав до припинення вогню у війні проти ХАМАС.

"Ми не можемо більше терпіти різанину і голод. Настав час негайного припинення вогню. Ми є друзями Ізраїлю, але ми сказали Ізраїлю про це", – додав він.

Напередодні Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента за наміри визнати Палестинську державу.