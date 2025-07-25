Италия осуждает ситуацию в Газе, но не готова признать Палестину

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что его страна не будет следовать примеру Франции и признавать Палестинское государство.

Его слова цитирует агентство ANSA, сообщает "Европейская правда".

На заседании своей партии "Вперед, Италия!" в пятницу Таяни заявил, что итальянская сторона еще не готова признать Палестинское государство.

"Италия поддерживает решение о двух народах и двух государствах, но признание нового Палестинского государства должно произойти одновременно с признанием ими Государства Израиль", – заявил он.

Глава итальянского МИД подчеркнул, что Рим заинтересован "в мире, а не в победе одной стороны над другой", и напомнил, что именно Италия приняла наибольшее количество беженцев из сектора Газа.

В то же время Таяни подтвердил осуждение ударов Израиля по Газе и ограничений на ввоз гуманитарной помощи в анклав и вновь призвал к прекращению огня в войне против ХАМАС.

"Мы не можем больше терпеть резню и голод. Настало время немедленного прекращения огня. Мы являемся друзьями Израиля, но мы сказали Израилю об этом", – добавил он.

Накануне Франция первой из стран "Группы семи" объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Палестинские власти приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента за намерения признать Палестинское государство.