Фінляндія наразі не має конкретної позиції щодо визнання Палестинської держави

Фінляндія поки не зайняла конкретної позиції щодо визнання Палестинської держави, країна чекає на "конкретні пропозиції" від Європейської комісії.

Про це пише Yle, передає "Європейська правда".

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її країна веде тісні переговори з міжнародними партнерами, зокрема в рамках ЄС щодо питання визнання Палестинської держави.

"Вчора в Парижі я зустрілася з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, з яким обмінялася інформацією про поточну ситуацію. Ми чекаємо на конкретні пропозиції від Єврокомісії, які дадуть нам можливість вплинути на Ізраїль, а отже, і на гуманітарну ситуацію", – сказала вона.

Президент країни Александр Стубб закликав Ізраїль дозволити гуманітарним організаціям надати допомогу цивільному населенню Гази.

"Фінляндія проводить тісні консультації зі своїми ключовими європейськими союзниками щодо подальших кроків, виходячи з позиції Фінляндії", – заявив він.

У четвер, 24 липня, Франція оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять. В такому разі Франція стане першою країною "Великої сімки", яка визнає Палестинську державу.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента за наміри визнати Палестинську державу, а президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.

А британський міністр Пітер Кайл заявив, що уряд країни налаштований на визнання Палестинської держави, однак поки не може назвати конкретних термінів.