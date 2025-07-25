Лондон налаштований визнати Палестинську державу, але поки без чітких термінів

Британський міністр Пітер Кайл заявив, що уряд країни налаштований на визнання Палестинської держави, однак поки не може назвати конкретних термінів.

Про це міністр говорив у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні Франція оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, тож британського міністра запитали, чи піде Велика Британія тим самим шляхом.

Кайл відповів, що наразі пріоритетом є "зосередитися на надзвичайній ситуації, яку ми маємо зараз", і на необхідності "нагодувати людей".

Він додав, що прем’єр-міністр Кір Стармер скликає зустріч із лідерами Франції та Німеччини з цього приводу.

Коли його знову запитали про визнання Палестини державою, він сказав: "Уряд узяв на себе зобов’язання, зафіксоване в маніфесті, що ми хочемо домогтися державності для Палестини. Це має відбутися таким чином, щоб дати Палестині реальні повноваження і забезпечити довгостроковий мир і стабільність, яких вона потребує".

"Ми закликаємо до припинення вогню і, звісно, зробимо все можливе, діючи як прихильники регіону, щоб створити умови для переговорів щодо довгострокового встановлення палестинської державності та гарантування безпеки в регіоні", – додав Кайл, який працює в уряді міністром з питань науки, інновацій та технологій.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро у п’ятницю став на захист рішення Парижа про визнання Палестинської держави, що має відбутись восени.

Якщо Франція визнає Палестинську державу, то стане першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка це зробить.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.